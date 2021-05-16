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    وفاة أكثر من 12 ألف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 12 ألف شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع أكثر من 677 الف حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 161.51 مليون شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :وفاة أكثر من 12 ألف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم
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