عرض السجاجيد الأذربيجانية في كرواتيا

زغرب، 16 مايو، أذرتاج

أقيم الافتتاح الرسمي لمعرض "السجاد الأذربيجاني" في ساحة نيكولا شوبيك زرينسكي وسط زغرب، ونظمته السفارة الأذربيجانية في كرواتيا بدعم من وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان. أفادت أذرتاج أنه يتم عرض صور عالية الجودة لسجاد من قره باغ وشيروان وقوبا وكنجه وغازاخ وغيرها من المدارس الأذربيجانية لحياكة السجاد في المعرض في مكان محبوب من قبل السكان المحليين والزوار مع إضاءة خاصة. أشار السفير الأذربيجاني في كرواتيا فخر الدين قربانوف في حديثه في حفل افتتاح المعرض إلى أن فن حياكة السجاد هو جزء من الثقافة الأذربيجانية وسيُقدم المعرض الحالي في زغرب لمدة أسبوعين. وقال السفير إن أذربيجان كانت واحدة من المراكز العالمية حيث ظهر فن حياكة السجاد القديم وأن حياكة السجاد تمثل العالم الروحي الغني والنظرة العالمية والمعتقدات الدينية وفلسفة حياة الشعب الأذربيجاني. تم إطلاع الضيوف على السجاد ذو الوبر والخالي عن الوبر المزين بالعناصر والصور المختلفة ومدارس حياكة السجاد الأذربيجانية. وقد أشير إلى أن السجاد الأذربيجاني قد تم إدراجه في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في نوفمبر 2010 وأن لآلئ فن السجاد التي ابتكرها فنانون شعبيون أذربيجانيون عُرضت في العديد من المتاحف في جميع أنحاء العالم لعدة قرون، بما في ذلك متروبوليتان نيويورك وفيكتوريا وألبرت لندن وزينت متحف الإرميتاج في سانت بطرسبرغ ومتحف اللوفر في باريس. حضر الحفل الرئيس الكرواتي الأسبق ستيبان ميسيتش وعضو البرلمان فيكتور كايتازي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في جمهورية كرواتيا وأعضاء جمعية الصداقة الكرواتية الأذربيجانية وأعضاء من الجمهور.