باكو، 16 مايو (اذرتاج)

تستمر التدريبات العسكرية مع مشاركة تشكيلات مختلفة من الجيش.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الصواريخ والمدفعية تتحرك في طرق معينة لها بعد مغادرة مناطقها التي تمركزت فيها بإشارة الاستنفار التدريبية، ذلك بناء على نية التدريبات.