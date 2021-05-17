أستاذ جامعة كامبريدج يلقي محاضرات لطلبة الماجستير

باكو، 17 مايو، أذرتاج

سيلقي أستاذ جامعة كامبريدج ورئيس مجموعة البيولوجيا الهيكلية الحاسوبية في معهد البيولوجيا الجزيئية لمجلس البحوث الطبية (MRC) في كامبريدج ورئيس مختبر البيولوجيا الهيكلية الحاسوبية الدولي في معهد البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان (MBBI) البروفيسور غريب مرشدوف محاضرات لطلبة الماجستير. من اليوم تبدأ محاضرات العالم لطلبة الماجستير للصف الأول بمعهد البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان في موضوع "المشكلات الحديثة في علم الأحياء" و"طرق علم الأحياء البنيوي".

ستلقى المحاضرات في الأيام الأولى من الأسبوع من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00 وفي الأيام الثاني والثالث والرابع من الساعة 12:00 إلى 14:00 ومن الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00.

يمكن للراغبين حضور المحاضرات عبر الرابط الموجود على موقع المعهد.

هاتف: (+994 50) 450 04 16

البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected]