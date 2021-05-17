السباح البارالمبي الوطني يفوز بطولة أوروبا
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣١]
باكو، 17 مايو، أذرتاج
نظمت بطولة أوروبا للسباحة للمعاقين في مدينة ماديرا البرتغالية.
أفادت أذرتاج أن السباح البارالمبي الوطني الحاصل على بطاقة التأهيل لألعاب طوكيو 2020م البارالمبية الصيفية رمان صالح حصد الذهبية.
وقطع السباح صالح مسافة 100 م على الظهر خلال دقيقة وثانية.
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