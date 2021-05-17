  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣٣]

    باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استمع وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف إلى تقارير قادة القوات والوحدات والمسؤولين المعنيين بشأن سير التدريبات العسكرية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه وفقا لخطة التدريب، تم توضيح المهام على النموذج بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة استكشاف المنطقة وتنظيم أنشطة التفاعل للقوات.

    أعطى الوزير التعليمات ذات الصلة بشأن إدارة القوات.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    القوات المشاركة في التدريبات تصل الى مناطق التركز (فيديو)
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    أذربيجان: الطائرات بانواعها المختلفة تشارك في التدريبات العسكرية
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
    توجه العسكريون والمعدات العسكرية الى منطقة التدريبات
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
    وحدات الصواريخ والمدفعية تتحرك في طرق معينة لها
    وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات