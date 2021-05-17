وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات
AzerTAg.az
١٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
باكو، 17 مايو / أيار، (أذرتاج)
استمع وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف إلى تقارير قادة القوات والوحدات والمسؤولين المعنيين بشأن سير التدريبات العسكرية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه وفقا لخطة التدريب، تم توضيح المهام على النموذج بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة استكشاف المنطقة وتنظيم أنشطة التفاعل للقوات.
أعطى الوزير التعليمات ذات الصلة بشأن إدارة القوات.
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