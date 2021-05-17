يخطط بناء مدن وقرى واقعة في المناطق المحررة على أساس التقنيات الحديثة مع تطبيق التقنيات الذكية والخضراء.

باكو، 17 مايو، أذرتاج

يحتفل يوم 17 مايو باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

أبلغت وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية وكالة أذرتاج أن هذا اليوم مهم بسبب توقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات في 17 مايو عام 1865. كان موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لهذا العام "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة". تم عقد جلسة افتراضية رفيعة المستوى اليوم في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

الهدف الرئيسي هو التأكيد على الحاجة إلى زيادة توسيع مجالات التعاون بين البلدان ومختلف القطاعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والاتصالات السلكية واللاسلكية.

حضر نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لجمهورية أذربيجان إلمير وليزاده الجلسة أيضاً. وفي حديثه عن أهمية التحول الرقمي، أطلع نائب الوزير على الأعمال المنجزة والتي يتعين القيام بها وفقاً لتحديات العصر.

كما تطرق إلمير ولي زاده في كلمته إلى تطبيق التقنيات الحديثة في الأراضي المحررة: "من المخطط بناء مدن وقرى واقعة في الأراضي المحررة على أساس التقنيات الحديثة مع تطبيق التقنيات الذكية والخضراء".

ناقشت الجلسة دور التقنيات الرقمية خلال جائحة COVID-19 والاتجاه الذي سيتم فيه تطوير الأنشطة في المستقبل.

من المتوقع الإعلان عن نتائج "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021" والتي أنشأها الاتحاد الدولي للاتصالات في 18 مايو. كما تم تقديم عدد من المشاريع من أذربيجان للمنافسة الدولية.