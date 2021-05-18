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    سياسة


    مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي في بروكسل

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٠:٤١]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    التقى مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف في بروكسل مع مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع اوليفر وارهلي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله اولفر وارهلي في حسابه على تويتر.

    جاء فيه ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان ومساعدة الاتحاد الأوروبي الى قره باغ والانعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19 وامكانيات خط أنابيب "تاب".

     

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي في بروكسل
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