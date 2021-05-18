مكالمة هاتفية بين مستشار الرئيس الأمريكي في الشئون الأمنية والرئيس الاذربيجاني

باكو، 18 مايو (اذرتاج)

جرت في مساء 17 مايو مكالمة هاتفية بين مستشار الرئيس الأمريكي في الشئون الأمنية جيك ساليفان ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

اعرب الجانبان خلال المكالمة الهاتفية عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية مع الإشارة الى أهمية هذه العلاقات من حيث توفير السلام والامن لكلتا الدولتين وللمنطقة.

اعرب جيك سالفان عن قلقه من التوتر الناشب في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مؤكدا ضرورة تسوية مثل هذه الخلافات بالطريق السلمي. كذلك قال ان تخطيط الحدود الدولية يحتاج الى مناقشات بناءة بين الطرفين. أعرب جيك سالفان عن استمرار عزم الولايات المتحدة الامريكية للحصول على المصالحة في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ان أذربيجان مخلصة لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة. وأشاد الرئيس إلهام علييف بالوضع ما بعد النزاع في المنطقة، وأشار الى ان الأوضاع في المنطقة وكذلك في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مستقرة بعد مرور 6 أشهر من انتهاء النزاع.

قال الرئيس إلهام علييف انه متفق مع فكرة مستشار الرئيس الأمريكي في شئون الامن القومي حول الحاجة الى بدء محادثات بشأن ترسيم الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا مشيرا الى أهمية تنفيذ هذه العملية بناء على البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020.

وقال الرئيس إلهام علييف ان ردة الفعل الارمينية غير المناسبة في التوتر في الحدود ومحاولاتها لتدويل هذه المسألة قد تؤدي الى زيادة التوتر في المنطقة. وأكد الرئيس إلهام علييف على ضرورة حل كل الخلافات بالطريق السلمي وفي اطار عملية المحادثات.