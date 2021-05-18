  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير دفاع بيلاروس يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وصل وزير دفاع جمهورية بيلاروس الجنرال فيكتور خريني والوفد المرافق له في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه تمت الزيارة بدعوة من وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف.

    AZERTAG.AZ :وزير دفاع بيلاروس يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:١٤]
    طواقم طائرات دون طيار يتدربون ميدانيا (فيديو)
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
    وزير الدفاع يستمع إلى تقارير عن سير التدريبات
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
    القوات المشاركة في التدريبات تصل الى مناطق التركز (فيديو)
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    أذربيجان: الطائرات بانواعها المختلفة تشارك في التدريبات العسكرية
    وزير دفاع بيلاروس يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية