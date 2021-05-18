باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) وصل وزير دفاع جمهورية بيلاروس الجنرال فيكتور خريني والوفد المرافق له في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه تمت الزيارة بدعوة من وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف.

AZERTAG.AZ : وزير دفاع بيلاروس يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية

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