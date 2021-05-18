انهيار أرضي يودي بحياة خمسة في طاجيكستان

دوشنبه، 18 مايو، أذرتاج

أودى انهيار ارضي وقع الليلة جراء الأمطار الغزيرة الهاطلة على منطقة سموني بمحافظة سوغد في طاجيكستان بحياة 5 اشخاص حيث سبب الانهيار الأرضي بانقضاض جدار احد البيوت المبنية في سفوح الجبال بمقتل خمسة ومنهم 3 أطفال.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ الطاجيكية أن الامطار الغزيرة الهاطلة على أراضي البلد أودت إلى الحين بحياة 9 اشخاص في 15 منطقة سكنية وانهيار 20 بيتا. كما أصبح اكثر من 100 هيكتار من المزارع والحقول غير صالحة جراء الكارثة الطبيعية.

كنكرلي مراسل أذرتاج

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