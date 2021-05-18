  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انهيار أرضي يودي بحياة خمسة في طاجيكستان

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٣]

    دوشنبه، 18 مايو، أذرتاج

    أودى انهيار ارضي وقع الليلة جراء الأمطار الغزيرة الهاطلة على منطقة سموني بمحافظة سوغد في طاجيكستان بحياة 5 اشخاص حيث سبب الانهيار الأرضي بانقضاض جدار احد البيوت المبنية في سفوح الجبال بمقتل خمسة ومنهم 3 أطفال.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ الطاجيكية أن الامطار الغزيرة الهاطلة على أراضي البلد أودت إلى الحين بحياة 9 اشخاص في 15 منطقة سكنية وانهيار 20 بيتا. كما أصبح اكثر من 100 هيكتار من المزارع والحقول غير صالحة جراء الكارثة الطبيعية.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

     

    -0-

    ME

     

    AZERTAG.AZ :انهيار أرضي يودي بحياة خمسة في طاجيكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    وفاة 30 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٢٥‎]
    فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية 2021
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١١]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 589 ألف شخص
    ١٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
    زلزال بقوة 5.5 درجات يهز ايران
    انهيار أرضي يودي بحياة خمسة في طاجيكستان انهيار أرضي يودي بحياة خمسة في طاجيكستان