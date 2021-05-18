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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 589 ألف شخص

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:١١]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 3 ملايين و375 ألف و573 شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع 589 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 162 مليون و773 ألف و940 شخص.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 589 ألف شخص
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