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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٢٣]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0181

    أورو

    EUR

    1

    2.0681

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3247

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6714

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3223

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1209

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2781

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5011

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4117

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6489

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.412

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.086

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1082

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0957

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2062

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4567

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4499

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2763

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0608

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2042

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0617

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.23

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0814

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2645

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.4092

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5189

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2043

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8842

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1502

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.112

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5566

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2372

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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