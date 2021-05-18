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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 165 مليون دولار

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٢٥‎]

    مينسك، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري بلغ 165 مليون دولار.

    يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 313 مليون دولار عام 2020 وهذا يشكل زيادة بنسبة 86 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2019.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 165 مليون دولار
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