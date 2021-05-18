فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية 2021

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

تعلن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن فتح باب الترشح لجائزتها "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية في دورتها الثانية لعام 2021، ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها. ويتم منح جائزة "بيان" لثلاثة فائزين من كل فئة من فئات الطلاب العمرية، أي الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفي دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة، ومن فئة الأطفال على ألف دولار.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها، وإبراز عالمية اللغة العربية، وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

ومجال المسابقة هو إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصيحة (شعر، أو نثر، أو مقال، أو قصة قصيرة). ويجب أن تتناول الأعمال المترشحة أحد الموضوعات الأربعة التالية: التعلم بعد الجائحة؛ الوقاية خير من العلاج؛ التنوع الثقافي؛ التكنولوجيا والمستقبل.

وتشمل شروط الترشح للجائزة:

- أن يكون المترشح طالبا من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون العربية لغته الأولى؛

- أن يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب؛

- ألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط؛

- ألا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب؛

- أن يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا ومتقنا؛

- ألا يكون الفيديو الإلقائي قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى؛

- أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب، وباستمارة الترشح مملوءة بشكل كامل؛ ويتم تحميلها من الرابط الآتي:

http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/icesco_bayan_2_award.pdf

وترسل الترشيحات قبل يوم 30 يوليو 2021 إلى الإيسيسكو عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وستتولى لجنة تحكيم متخصصة دراسة الملفات المستوفية للشروط، واختيار الفائزين، الذين سيتم الإعلان عنهم من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية. كما سيتم منح الفائزين، إلى جانب المبالغ المالية، شهادات تقديرية من الإيسيسكو.