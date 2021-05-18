انخفاض الصادرات من الشاي

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

صدرت حوالي 389 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 2.9 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 493 طن من الشاي بقيمة 3.3 مليون دولار.