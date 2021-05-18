محمدياروف ورجبوف يشاركان في الجولة السادسة ببطولة كارلسن لأبطال الشطرنج

باكو، 18 مايو، أذرتاج

تنظم الجولة السادسة من سلسلة "جولة أبطال الشطرنج" عبر الاتصال المرئي بتنظيم البطل العالمي النرويجي ماغنوس كارلسن 23 مايو.

أفادت أذرتاج أن المسابقة يشارك فيها الأستاذان الأذربيجانيان شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف أيضا بجانب كارلسن نفسه والأساتذة الامريكان كاروانا وناكامورا وسو والروس نيبومنياشي وسويدلر ودوبوف وغريشوك والصني دينغ والهولندي جيري والفرنسي واشيه لاغراف والإيراني فيروزجه تحت راية الاتحاد الدولي للشطرنج والأرجنتيني بيتشوت والأرميني ارونيان.

يذكر أن محمدياروف حصد البرونزية في الجولة الأخيرة بعد أن تغلب على الأرميني ارونيان. كما أن رجبوف حصد الذهبية في الجولة الثانية والبرونزية في مسابقة الشطرنج السريع في الجولة الثالثة.

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