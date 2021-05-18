كشلة الرديف يتعادل مع سومغايت الرديف في الجولة الختامية

باكو، 18 مايو، أذرتاج

تعادل كشلة الرديف باكو مع سومغايت الرديف بهدف لكل منهما في الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 135 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة قادها الحكم قربانوف بدون حضور جماهير.

وفتح الحساب جبرائيلوف د41 لصالح الضيف ورد عليه بدل زاده د75.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل اختتم كشلة الرديف الموسم بالمركز السادس برصيد 31 نقطة بينا احتل سومغايت الرديف المركز التاسع برصيد 22 نقطة.