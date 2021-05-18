إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن حجم هذه الصادرات بلغ 5 ملايين و496.7 ألف طن. أما قيمة هذه الصادرات فبلغ مليارين و210.5 مليون دولار أمريكي.

تم تصدير 845.5 ألف طن بقيمة 346.1 مليون دولار إلى الهند خلال الربع الأول و851.4 ألف طن بقيمة 332.4 مليون دولار إلى إسبانيا و397.4 ألف طن بقيمة 169.9 مليون دولار إلى إسرائيل و451.1 ألف طن بقيمة 193.4 مليون دولار إلى البرتغال و449.8 ألف طن بقيمة 160.7 مليون دولار الى أوكرانيا و277.5 ألف طن بقيمة 102.5 مليون دولار الى الصين و270.6 ألف طن بقيمة 118.8 مليون دولار إلى بيلاروس و444.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط بقيمة 177.1 مليون دولار الى كرواتيا.