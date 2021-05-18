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    نفطجي الرديف يسحق زاقاتالا في آخر مباريات الموسم

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    سحق نفطجي الرديف زاقاتالا مضيفه بأربعة اهداف دون رد في الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 132 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم في باكو العاصمة قادها الحكم محمدوف بدون حضور جماهير.

    وجاءت اهداف الضيف من اقدام علي زاده د15 وحسنوف د19 وموسايف د73 واصغروف د81.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى ودقيقتين إلى الشوط الثاني.

    وبهذه النتيجة ما تغير موقعا الناديان في الترتيب حيث استكملا الموسم نفطجي زعيما برصيد 64 نقطة وزاقاتالا وصيفا برصيد 56 نقطة.

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يسحق زاقاتالا في آخر مباريات الموسم
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