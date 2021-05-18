باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان اليوم وزير دفاع جمهورية بيلاروس الجنرال فيكتور خريني.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير دفاع بيلاروس

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