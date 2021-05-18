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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير دفاع بيلاروس

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان اليوم وزير دفاع جمهورية بيلاروس الجنرال فيكتور خريني.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير دفاع بيلاروس
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير دفاع بيلاروس