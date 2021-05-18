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    أذربيجان وأوكرانيا توسعان التعاون في مجال الأمن الغذائي

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٢]

    كييف، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تنوي أذربيجان وأوكرانيا توسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة الدولة للأمن الغذائي وحماية المستهلك في أوكرانيا.

    وفقا للمعلومات، هناك إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يزور رئيس وكالة اذربيجان للامن الغذائي قوشقار تاهمازلي والوفد المرافق له أوكرانيا لتحقيق هذه الإمكانات في الفترة ما بين 3-5 يونيو. سيلتقي قوشقار تاهمازلي خلال الزيارة مع رئيسة دائرة الدولة للأمن الغذائي وحماية المستهلك في أوكرانيا فلاديسلافا ماقاليتسكايا. وسيناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال الأمن الغذائي والتطبيق المتبادل لتجربة كلا البلدين.

    ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي في نهاية الزيارة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وأوكرانيا توسعان التعاون في مجال الأمن الغذائي
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