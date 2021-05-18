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    إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة في الربع الأول

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢٦]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تحديد المنتجات المستوردة والمصدرة خلال 3 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان صادرات الفاكهة الطازجة زادت بنسبة 41.8 في المائة والسكر بنسبة 2.5 مرة وعصائر الفاكهة والخضروات بنسبة 37 مرة ونبيذ العنب الطبيعي وعصير العنب بنسبة 1.9 مرة والبطاطس بنسبة 1.6 في المائة وألياف القطن بنسبة 1.6 في المائة وغزل القطن بنسبة 6.3 في المائة وطين البنتونيت بنسبة 8.6 في المائة.

    وشكلت الصادرات من الخضروات الطازجة 37.3 في المائة والزيوت النباتية 47.6 في المائة والفواكه والخضروات المعلبة 5 في المائة والمارجرين والمضافات الغذائية الأخرى 22.2 في المائة والتبغ 58.5 في المائة والبولي إيثيلين 47.4 في المائة والألمنيوم الخام.

    وانخفضت المعادن بنسبة 36.7 في المائة و21.9 في المائة على التوالي.

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