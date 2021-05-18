أذربيجان: تسجيل 432 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 10 أشخاص

باكو، 18 مايو / أيار،(أذرتاج)

سجلت إصابة 432 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1024 مصاب هذا المرض وتوفي 10 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 330 ألف و701 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 316 ألف و439 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4802 مريض منهم ويستمر علاج 9460 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و404 ألف و46 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 11116 فحص طبي.