أذربيجان: تطعيم 36 ألف شخص بلقاح كورونا في 18 مايو

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 35 ألفا و914 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 18 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 10727 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و25187 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليون و834 ألف و657 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و42 ألفا و781 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و791 الف و876 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.