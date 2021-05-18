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    وفاة 30 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٢١]

    تبليسي، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 1563 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 332 ألف و441 شخص.

    4499 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 312 الف و349 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 30 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
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    وفاة 30 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم