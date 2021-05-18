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    الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من الدنمارك وجنوب إفريقيا ورومانيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:١٤]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في بعض مناطق الدنمارك وجنوب إفريقيا ورومانيا. وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والبيض من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.

     

     

     

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