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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مسائل تعاون بلاده مع المجلس التركي

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]

    باكو، 18 مايو (أذرتاج)

    جرت في 18 مايو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والأمين العام لمجلس التعاون التركي بغداد امرييف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين اجريا خلال المكالمة تبادل الآراء حول مسائل التعاون بين أذربيجان والمجلس التركي والاجتماعات والفعاليات اللاحقة للمنظمة.

    كذلك نوقشت الاجتماعات المزمع انعقادها تحضيرا لاجتماع القمة للبلدان الأعضاء في المجلس التركي، المخطط انعقاده في خريف هذا العام وكذلك اجتماع لجنة الممثلين الرفيعي المستوى ولقاء وزراء الخارجية.

    كما بحث الطرفان في مسائل سبل تطوير المنظمة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مسائل تعاون بلاده مع المجلس التركي
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