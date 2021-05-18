تركمانستان قد تنضم الى عضوية ممر النقل الجديد

باكو، 18 مايو (أذرتاج)

تشارك تركمانستان في انشاء ممر سكة الحديد الجديد. نوقشت اعمال انشاء هذا الممر خلال المحادثات التي جرت بين رؤساء الإدارات المعنية والبعثات الدبلوماسية لكل من أوزبكستان وقيرغزستان وتركمانستان وإيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام ان المشروع ينص على تنظيم نقل الحاويات عبر ميناء بندر عباس الإيراني. سيقصر تطبيق النظام اللوجستي الجديد مسافة من 45 يوما الى 21 يوما للنقل من الصين والهند وجنوب شرقي اسيا.

يجب الذكر ان تركمانستان تشارك عن كثب في انشاء ممرات النقل الدولي.

يجب الذكر ان سكة الحديد التي تم تدشينها عام 2014 من الصين الى ايران عبر كازاخستان وتركمانستان تسمح بالتوصيل السريع للبضائع من الصين.