مكتب اليونسكو في آلماتي ينشر مقطع فيديو عن متحف السجاد الاذربيجاني

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

صور ونشر مكتب اليونسكو في آلماتي (UNESCO Almaty Cluster Office) في صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن متحف السجاد الوطني الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان خبراء مكتب آلماتي اختاروا متحف السجاد الاذربيجاني من بين المتاحف العاملة في البلد ونشروا مقطع فيديو لغرض تعريف المجتمع الدولي بهذا المتحف عن كثب بمناسبة الاحتفال بيوم المتاحف العالمي في 18 مايو.

يتحدث الفيديو عن تاريخ المتحف ومعروضاته وفن حياكة السجاد.