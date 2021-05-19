وفد روسي يزور تركيا لتقييم إمكانية استئناف السياحة
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:٠٩]
موسكو، 19 مايو، أذرتاج
سيزور الوفد الروسي تركيا لتقييم إمكانية استئناف السياحة والرحلات الجوية بين البلدين.
أفادت أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر من نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا التي قالت إن الوفد سيجري محادثات لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا، وكذلك سيتفقد منشآت السياحة التركية.
وأشارت تاتيانا غوليكوفا إلى أن تركيا هي إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى الروس. ومع ذلك، تظل حماية سلامة وصحة المواطنين الروس من أولويات الحكومة. سيكون استئناف السياحة والرحلات الجوية بين البلدين ممكناً بعد تقييم الوضع الصحي والوبائي.
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