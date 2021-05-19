البروفيسور بيرام آلتان: الغرض الأساسي من لجنة التحقيق في جرائم حرب قره باغ هو التحقيق في الطبيعة الحقيقية للجرائم الأرمنية

أنقرة، 19 مايو، أذرتاج

إن نطاق الجرائم الأرمينية الطويلة ضد أذربيجان واسع جداً وأهدافها خبيثة للغاية. من الواجب الوطني والأخلاقي للمثقفين الأذربيجانيين والأتراك هو التحقيق بجرائم أرمينيا المتعمدة والمخططة ضد أذربيجان وإبلاغها للمجتمع الدولي.

أعرب نائب رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ (KASSAK) العاملة في أنقرة البروفيسور بيرام آلتان عن هذا الرأي في تصريحاته لوكالة أذرتاج.

وفي إشارة إلى أن الأكاذيب والافتراءات والنمائم هي أساس لعداء الأرمن على أذربيجان وتركيا قال البروفيسور بيرام آلتان: " تواجه دولتانا وشعبانا وبلدانا عدواً ماكراً للغاية. انتشرت منظمات الشتات التي تمثل الأرمن في جميع أنحاء العالم وتخدع المجتمع الدولي منذ عقود بأكاذيبها. ارتكب الأرمن الذين خانوا العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، إبادة جماعية لا هوادة فيها ضد السكان المسلمين الأتراك في الأناضول. يرتكب الأرمن جرائم ضد الإنسانية منذ أكثر من مائة عام. ومع ذلك، فإنهم معادون لتركيا تحت شعار زائف هو "الإبادة الجماعية للأرمن" ويخلقون مفهوماً خاطئاً في المجتمع الدولي حول أحداث عام 1915. لكنهم كرروا عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبوها ضد الشعب الأذربيجاني في القوقاز في بداية القرن الماضي عام 1992 في خوجالي.

وقال نائب رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ في تقييمه لانتصار جيشنا الشجاع بقيادة القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً باعتباره حدثاً تاريخياً للعالم التركي بأسره: "إذا كان المجتمع الدولي مهتماً حقاً بالحقائق فعليه إلقاء نظرة على الوضع الحقيقي في اذربيجان. ان الجرائم التي ظهرت بعد النصر تلوح في الأفق. الغرض الرئيسي من لجنة التحقيق في جرائم الحرب في قره باغ هو التحقيق في هذه الحقائق والمساهمة في عملية إبلاغ المجتمع الدولي بشكل صحيح.