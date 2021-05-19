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    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.7 مليون دولار

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١١:٣٧]

    كيشيناو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 1.7 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت مليون و400 ألف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 300 ألف دولار.

     

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.7 مليون دولار
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