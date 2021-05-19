وفاة 11 ألف و104 مصاب من كورونا في العالم خلال يوم

باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 3 ملايين و386 ألف و825 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جورجيا ارتفع بواقع أكثر من 515 الف حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 163 مليون و312 ألف و429 شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 33 مليونا و7 آلاف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (25.4 مليون) والبرازيل (15.7 مليون) وفرنسا (5.8 مليون) وتركيا (5.1 مليون) وروسيا (4.9 مليون).

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