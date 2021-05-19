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    رئيس الوزراء يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سيقوم رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف اليوم بزيارة رسمية الى الاتحاد الروسي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان رئيس الوزراء والوفد المرافق له سيلتقي غدا مع رئيس حكومة الإتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين وأعضاء الحكومة الروسية.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا
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