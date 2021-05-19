باكو، 19 مايو، أذرتاج

تعتبر المتاحف كنوز مادية وروحية تجسد أحداثاً معينة من التاريخ والقرون الماضية وتستكمل المعروضات وتخزنها وتحفظها وتدرسها وتعرضها. في الوقت نفسه، تعطي صورة كاملة عن الحياة والاقتصاد والثقافة والفن في المنطقة والمدينة والبلدة والقرية التي تقع فيها.

صرح الصحفي الباحث واصف غولييف لوكالة أذرتاج أنه كان هناك العديد من المتاحف في شوشا التي أُعلنت عاصمة للثقافة الأذربيجانية. وليس من قبيل المصادفة أنها سميت "مدينة المتاحف". على سبيل المثال، يعكس متحف التاريخ في المدينة التاريخ الصاخب والمجيد للمنطقة ويكشف متحف النباتات العلاجية عن العديد من أسرار الطبيعة ويعكس متحف منزل عزير حاجبيلي وبلبل حياة وأعمال الشخصيات النابغة لثقافتنا الوطنية. استقبلت متاحف شوشا التي تفتح أبوابها دائماً للزوار عشرات الآلاف من الزوار والمتفرجين.

تأسس متحف شوشا التاريخي في عام 1969. يقع المتحف في مسجد جوهر اغا الأعلى (يوخاري جوهر آغا) الذي هو بنفسه أكبر معرض تاريخي. تم عرض هنا أكثر من 2500 معروض عن ماضينا التاريخي ويومنا الأمس. إن العديد من المعروضات المرتبطة بتاريخ المدينة وخاصة قذائف المدفع التي قصف بها جدران القلعة عام 1795 عندما غزا شاه إيران آغا محمد شاه قاجار شوشا تذكرنا بالسنوات الدموية. أما المعروضات الخاصة بحياة شوشا الحديثة وكفاح أهل شوشا من أجل إقامة السلطة السوفيتية وبطولاتهم في الحرب العالمية الثانية فتثير اهتماماً كبيراً. بشكل عام، تعيد زيارة المتحف الحياة الصاخبة في شوشا إلى الأذهان، مما تعطي انطباعاً غنياً عن الماضي المجيد.

أفتتح متحف شوشا للسجاد عام 1982 في مجمع "مهمانداروف" السكني. وعُرض فيه أكثر من 300 عمل للحرف اليدوية لحياكي السجاد في أربع قاعات كبيرة بالمبنى. تم وضع السجاد في قاعات منفصلة حسب خصائص الحياكة. في ثلاث من القاعات كانت هناك أكوام من السجاد وفي إحداها كان هناك سجاد بلا غطاء. وشمل هذا بشكل رئيسي أمثلة من مدرسة قره باغ لحياكة السجاد. وكانت السجاجيد ذات الحجم الضخم مثل "السجاد ذو المرآة" و"البساط الزهري" و"السمك" و"السراج" و"آلخان تيرما" مثيرة الاهتمام والإعجاب من ناجية جودة تجهيزها بالزخارف الشعبية وتناغم ألوانها وتكوينها الأصلي وميزاتها الفنية بشكل عام. كانت السجادة المسماة بـ"خانليق" (الإمارة) صفراء اللون والتي تمت حياكتها في ورشة قصر بناه علي خان جوانشير ولكنها تميزت بتكوينها ولونها الأصلي. كان للعديد من الأعمال الفنية المعروضة في المتحف أسماء وتواريخ خاصة بها. كما تم تمثيل نماذج من مدارس تبريز وغوبا-شيروان وكنجه - غازاخ على نطاق واسع في المتحف. كانت عروض المتحف صفحة مشرقة لثقافتنا وفننا كمصدر قيم في دراسة الماضي التاريخي للشعب الأذربيجاني.

تم افتتاح متحف شوشا للنباتات الطبية في 29 يوليو 1984 في عيد الشعر للشاعر واقف. تم تشغيله في مسجد الحي المرمم داخل مجمع "مهمانداروف" السكني. وتم تزيين المسجد بملامح وطنية خلال عملية الترميم وأعيد النصب إلى شكله الأصلي وزينت الأسقف بشكل رمزي بأصباغ نباتية طبيعية. عرض المتحف أكثر من 50 نباتاً علاجيا، بما في ذلك "بابونج" و"هندباء" و"إكليل الجبل" و"لسان الحمل" و"إبرة الراعي" و"ذيل الحصان" و"شيح" و"نبات القراص" و"نبات الميرمية" و"طرخون جبلي" و"قرفة" و"نعناع جبلي" و"زعتر". يشبه متحف النباتات الطبية ذات الرائحة العشبية المزروعة في أوان وسلال خشبية لحديقة جبلية صغيرة. نمت كل هذه النباتات العلاجية تقريباً في مراعي وجبال ومنحدرات شوشا. كذلك وضعت في جانب من المتحف الأواني الفخارية المستخدمة في الطب القديم وملاط نحاسي مصنوع من الفخار وأوان زجاجية للأدوية وحفلة شواء وصندوق ووعاء ورد ووعاء وزجاج. تصطف صور مرسومة بالزيت لميرزا صادق لطيفوف وميرزا محمدغولو طبيب ومير محسن نواب وميرزا جواد غايبوف وميرزا حسين وعبد الكريم بيك مهماندروف على طول الجدار. في أحد الأركان كان هناك عرض لكتب الطب من قبل المعالجين الشعبيين.

كانت هناك صيدلية رقم 666 لدى المتحف. وكانت تقدم الخدمات الصيدلانية للسكان وينظم البيع المفتوح للنباتات الطبيعية والأدوية المصنوعة منها. كانت تستخدم النباتات الطبية في المتحف على شكل حقن وطبخ. لعب متحف النباتات الطبية دوراً مهماً في حماية صحة السكان والحفاظ على أفضل تقاليد الطب الشعبي وتعزيز العلاج بالنباتات الطبيعية.

وتابع الصحفي الباحث قائلاً: "تأسس متحف شوشا للنحت الحجري عام 1983 بمبادرة من محمية شوشا الحكومية للتاريخية والفن المعماري وبمساعدة مجتمع المدينة. عملت في الهواء الطلق في المنطقة المسماة بـ"بوابة كنجه". نظراً لطبيعته كان أول متحف في الجمهورية. عُرض هنا حوالي 150 عملاً فنياً كتابياً وشواهد قبور صنعه العديد من المهندسين المعماريين والرسامين والخطاطين والنحاتين في قره باغ وغيرهم من الفنانين من فترات مختلفة أمثال الأصطى قنبر قره باغي والمشهدي خاصبولاط والكبلا أكبر وماماديار. وعثر على هذه الأعمال الفنية التي تعكس تاريخ الفن الحجري لشوشا وحرفية الفنانين الشعبيين على الحجر خلال الحفريات الأثرية في المنطقة. وكانت أحجار مستخدمة كزاوية لعيون الماء والأعمدة ومزينة بنقوش شعبية منحوتة ومقطعة بشكل رائع وأقواس أبواب مزخرفة وبخار وآبار وأرصفة وسلالم وأحواض كبيرة ودرابزين ومراجل مياه وأحواض وتقنيات نحت وجماليات وميزات تكنولوجية تتميز بالتقاليد الواقعية. قام أصحاب هذه الأعمال الفنية بتزيينها بمهارة باستخدام الأدوات الحجرية وخلق أعمال فنية عالية المستوى. تم تدمير المتحف في عام 1992 أثناء الاحتلال الأرمني.

أفتتح متحف منزل عزير حاجيبيلي في عام 1962 في منزل مكون من أربع شقق حيث ولد الملحن وعاش في طفولته وشبابه ثم توسع المتحف لاحقاً عشية الذكرى المائة للفنان العظيم على حساب مبنى مجاور. ويحتوي المتحف الذي يعكس البيئة التي عاش فيها عزير حاجيبيلي على وثائق وأشياء وصور وما إلى ذلك تتعلق بطفولة عزير بيك وشبابه. ووضع النصب التذكاري للملحن أمام المتحف. بعد عام 1992 أصبح هذا المتحف ضحية للوحشية الأرمنية شأنه شأن الآثار التاريخية والمادية والثقافية والمعمارية الأخرى في شوشا.

افتتح متحف منزل بلبل في عام 1983 في المنزل الذي ولد فيه المطرب العظيم وكان فرعاً لمتحف المنزل في باكو. مع الحفاظ على هيكل المنزل بغرفتين وشرفة كما كان من قبل، حل المتحف التذكاري مشكلتين رئيسيتين - إحياء الظروف المعيشية لبلبل وإظهار إبداعه متعدد الأوجه والجمع بين التأثير العاطفي للعرض بدقة علمية.

ولد بلبل في هذا المنزل وقضى طفولته ودخل عالم الموسيقى لأول مرة واستمع إلى مشاهير المطربين والموسيقيين. أزادت صور القصائد التي أهداها الشاعران سليمان رستم وتوفيق بيرام لبلبل الأثر العاطفي لمعرض المتحف.

أنشئ معرض للفنون الحكومي لشوشا في عام 1984 في ملك عائلة زهراب بايوف ويتألف من عشر قاعات. يتضمن الصندوق الذهبي للمعرض رسوماً توضيحية للممثل البارز لفن المنمنمات الأذربيجاني في القرن التاسع عشر والفنان الشهير والخطاط مير محسن نواب قره باغي لكتبه ونماذج الفن التطبيقي الزخرفي المصنوع من الصلصال والمعادن والنحاس والخشب بمهارة عالية والذوق الرفيع. ويشمل المعرض أيضاً حوالي 200 لوحة ورسومات فناني الغرافيك والصبغ المشهورين وأساتذة الفرشاة والتيشة والفنانين المحليين في مختلف أنواع الفنون الجميلة.

كان هناك العشرات من الموهوبين من أعضاء دائرة الفنون الجميلة الذين يعملون لدى المعرض. يقدم الفنانون المحترفون هنا النصائح لتلامذة المدارس الذين تعلموا للتو إمساك الفرشاة بأيديهم والذين أيقظوا في نفوسهم إحساس الحب والشغف لهذا الفن وعلموهم أسرار الفن. تم تخصيص قاعة كبيرة للمعرض لفنانين صغار. كان هنا من الممكن التعرف على أفضل الحرف اليدوية لديهم، مما يدل على أن هؤلاء الشباب غير مهتمين بالفن. أصبح المعرض مركزاً فنياً مفضلاً للشباب ".