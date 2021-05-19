زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 9215 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال اشهر يناير - أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 11.2 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
يذكر أنه تم تصدير 8272 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 8.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
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