إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 8 مليارات و234.3 مليون مانات ومصروفاتها 7 مليارات و527.7 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 706.6 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.
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