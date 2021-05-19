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    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في أشهر يناير – أبريل من العام الجاري 8 مليارات و234.3 مليون مانات ومصروفاتها 7 مليارات و527.7 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 706.6 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.

    AZERTAG.AZ :إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 4 أشهر
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