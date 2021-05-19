المناورات العسكرية في الجيش الأذربيجاني مستمرة (فيديو)

باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

تستمر المناورات التي تشارك فيها أنواع مختلفة من القوات في الجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا لخطة المناورات، يتم تقييم الوضع وإعطاء التعليمات ذات الصلة.

وبحسب القرارات، تنفذ الوحدات الصاروخية والمدفعية مهامها.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16214080684877739420.mp4