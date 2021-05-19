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    سياسة


    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يتصلان هاتفيا

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٣٤]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    جرت في 19 مايو مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الوضع الحالي في المنطقة وبما في ذلك التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمنية.

    كما تبادل الجانبان الآراء حول رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز والأحداث في فلسطين.

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يتصلان هاتفيا
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    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والتركي يتصلان هاتفيا