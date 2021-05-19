أذربيجان: تطعيم 17002 ألف شخص بلقاح كورونا في 19 مايو

باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و635 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 19 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 11633 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و17002 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليون و863 ألف و292 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و54 ألفا و414 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و808 الف و878 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.