البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ20 مايو
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 مايو / أيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 20 مايو / أيار.
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