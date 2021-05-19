باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 1934 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 6 مليارات و364.3 مليون دولار أمريكي خلال 4 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 1934 نوع من المنتجات خلال 4 أشهر

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