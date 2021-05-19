موسكو، 19 مايو، أذرتاج وصل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف الى الاتحاد الروسي في زيارة رسمية. أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف كان في استقباله على أرض مطار ونوكوفو الثاني مسؤولون رسميون روس. واصطف حرس الشرف على مقدم رئيس حكومة أذربيجان. يذكر أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء مع رئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين ومسؤولين آخرين في 20 مايو. عبد الله يفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الأذربيجاني يصل الى روسيا في زيارة رسمية

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