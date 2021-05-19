مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان وروسيا

باكو، 19 مايو، أذرتاج

جرت 19 مايو اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير يوتين.

أفادت أذرتاج أن الرئيسين الأذربيجاني والروسي بحثا المسائل الخاصة بالاوضاع ما بعد النزاع في المنطقة مع التشديد على حل الوظائف والمهام العملية الرامية الى ضمان الامن والاستقرار في اتساق مع روح البيانين الثلاثيين المؤرخين في 10 نوفمبر عام 2020م وفي 11 يناير عام 2021م.

واهتما في هذا السياق بالاحداث الواقعة مؤخرا في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. ويشارك الرئيسان الأذربيجاني والروسي في الرأي المشترك الذي ينص على أن التسوية يجب اجراؤها بأساليب سياسية دبلوماسية فقط. وذكر الرئيس بوتين أن الجانب الروسي يواصل مد المساعدة التشاورية الموجهة الى التوصل الى اتفاق على بدء عملية اعادة الترسيم والتخطيط للحدود الدولية بين أذربيجان وارمينيا وكذلك جهوده للوساطة.

كما تبادل الرئيسان وجهات نظر حول جوانب هامة لجدول الاعمال الثنائي. وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على ارسال اللقاح الروسي.

وتمت الاشارة الى اهتمام كلا الطرفين بتعميق التعاون المثمر في جميع المجالات. وستوجه الاتصالات المكثفة عن طريق الحكومتين والوزارات والادارات ذات الصلة الى ذلك.