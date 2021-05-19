مشروع مشترك للدول الناطقة بالتركية

باكو، 19 مايو (أذرتاج)

بمبادرة من التلفزيون الاذربيجاني أعد مشروع تلفزيوني مشترك للدول الناطقة بالتركية.

افادت وكالة أذرتاج ان المشروع يسمى "العالم التركي". ستعرض في برنامج تلفزيوني اسبوعي معلومات عن ثقافة والتاريخ احدى الشعوب التركية وتقاليده وعاداته. سيتم بث المعلومات بلغة هذا الشعب مع الترجمة النصية الى الاذربيجانية.

يخطط بث البرنامج في كل القنوات التلفزيونية الناطقة بالتركية.

يتوقع بث اول برنامج في الاسبوع القادم. هذا المشروع أطلق استجابة للتعاون الوثيق بين اذربيجان والبلدان التركية الاخرى وللمبادرات المطلقة في قمة اجتماع قادة الدول التركية.