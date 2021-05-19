باكو، 19 مايو (أذرتاج) سينعقد في 20 مايو في باكو الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة الاذربيجانية البريطانية للتعاون الاقتصادي. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الاجتماع سيناقش الاعمال المنفذة بعد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة، كذلك التعاون القائم بين اذربيجان وبريطانيا العظمى في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاقتصاد والزراعة والنقل والاتصالات والبيئة والتعليم والصحة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات وسبل تطويرها. يجب الذكر انه يرأس اللجنة عن اذربيجان وزير الطاقة برويز شاهبازوف وعن جانب بريطانيا العظمى وزير التصدير غراهام ستيوارت.

AZERTAG.AZ : الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الاذربيجانية البريطانية ينعقد غدا

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