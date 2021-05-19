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    عقد اجتماع تال لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة معاهدة الامن الجماعي في دوشنبه

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]

    دوشنبه، 19 مايو، أذرتاج

    استضافت عاصمة طاجيكستان دوشنبه اجتماعا تاليا لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الطاجيكية أن الاجتماع حضره الامين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس ووزراء خارجية طاجيكستان وروسيا وبلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

    وقدم وزير الخارجية الطاجيكي رئيس المجلس سراج الدين مهر الدين معلومات حول تنفيذ قرارات المنظمة والاوجه الرئيسية لفترة رئاسة طاجيكستان للمنظمة.

    ونظر الاجتماع في مسائل توسيع التعاون بين البلدان الاعضاء ضمن المنظمة وحماية الأمن الاقليمي وتنفيذ البرنامج المتخذ من قبل المنظمة في مجال تعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان ومحاربة الارهاب والتطرف والجرائم المنظمة و تعزيز مكافحة تهريب المخدرات.

    يذكر أن طاجيكستان ترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي للفترة ما بين 2021م-2022م.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع تال لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة معاهدة الامن الجماعي في دوشنبه
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