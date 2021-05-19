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    الوزير: وكالة الفضاء الاذربيجانية توسع التعاون مع "روسكوسموس" للفضاء

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]

    باكو، 19 مايو (أذرتاج)

    ستوسع الوكالة الفضائية الاذربيجانية تعاونها مع مؤسسة "روسكوسموس" الروسية للفضاء.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الاذربيجاني رشاد نبييف.

    قال الوزير ان موسكو استضافت لقاء ثنائي مع المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الروسية. نوقشت في اللقاء التعاون القائم بين الوكالة الاذربيجانية والمؤسسة الروسية والمشاريع الواعدة المشتركة.

    AZERTAG.AZ :الوزير: وكالة الفضاء الاذربيجانية توسع التعاون مع "روسكوسموس" للفضاء
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