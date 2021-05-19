الأمن القومي: معلومات الخارجية الامريكية بشأن خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والإرهاب في أذربيجان لا تمت بصلة الى الحقيقة

باكو، 19 مايو، أذرتاج

نشر جهاز الأمن القومي الأذربيجاني بيانًا حول توصية الخارجية الامريكية لمواطني الولايات المتحدة الامريكية بشأن أذربيجان كأن فيها خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والإرهاب العالي.

أفادت أذرتاج عن موقع الامن القومي أن البيان جاء فيه ما يلي:

" قدمت الخارجية الامريكية في موقعها الرسمي معلومات حول خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والارهاب العالي في أذربيجان مع توصية المواطنين الامريكان بعدم المسافرة الى البلد إلا لضرورة قصوى. وانتشرت المعلومات المذكورة في القطاع الأذربيجاني من شبكات التواصل الاجتماعي.

وإذ نبين في هذا الصدد أن مثل هذه المعلومات المقدمة بشأن وجود خطر الارهاب في اراضي جمهورية أذربيجان لا تمت بصلة الى الحقيقة ولا اساس لها على الاطلاق.

وفي الوقت ذاته نبلغ أن ظروف الاستقرار والامن والامان المستدامة المهيأة في البلد نتيجة سياسة القانون والأمن الناجحة المنتهجة بقيادة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تؤمن اقامة المواطنين وكذلك الوافدين الاجانب الى البلد في ظروف أمنية كاملة. وفي الوقت الحاضر لا يوجد خطر الارهاب بأي شكل من اشكاله على من يريد المسافرة الى البلد. "